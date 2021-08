Zapata preferito per caratteristiche. Distanza su valutazione Atalanta – SI

Zapata è uno dei nomi per l’attacco dell’Inter e Inzaghi sarebbe più che felice di completare il suo attacco con il bomber dell’Atalanta. Secondo quanto riporta l’esperto di mercato Pedullà, i nerazzurri hanno individuato nel colombiano il profilo perfetto e sono disposti ad aspettarlo.

OBIETTIVO NUMERO UNO – Secondo Alfredo Pedullà, l’Inter ha scelto Duvan Zapata per le sue caratteristiche fisiche e tattiche, ma con l’Atalanta rimane una certa distanza sulle valutazioni: «L’Inter non spende 40 milioni per Zapata. I nerazzurri arrivano al massimo a 30 più bonus. Rimane una differenza di 10 milioni con l’Atalanta. L’Inter ritiene che, oltre a Edin Dzeko che è un grande attaccante ma non più giovanissimo, serva un altro centravanti. La stagione è lunga, c’è la Champions League, con tutti gli impegni Zapata può essere utile. Mentre con Joaquin Correa, che non escludiamo dalla lista, dovresti adattare Lautaro Martinez come centravanti. Quindi è una bella differenza. Ti serve un centravanti fisico, quindi finché ci sarà la possibilità di prendere Zapata, l’Inter aspetterà. L’Atalanta prima vorrebbe trovare un sostituto e la soluzione potrebbe essere Andrea Belotti».