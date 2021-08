Zapata (più Dzeko) in pole per il post Lukaku. Altre tre ipotesi – Sky

Dopo l’ormai certa cessione di Romelu Lukaku, il tema più caldo in casa Inter adesso riguarda il suo sostituto in attacco. O meglio, due. Perché oltre a Edin Dzeko (vedi gli ultimi aggiornamenti), i nerazzurri proveranno a portare a Milano un’altra punta, con Duvan Zapata in cima alla lista dei desideri.

LISTA DI ATTACCANTI – Secondo Luca Marchetti di “Sky Sport”, saranno due gli attaccanti che l’Inter ingaggerà per sopperire all’assenza di Romelu Lukaku. Il primo è Edin Dzeko, ormai al 99% in nerazzurro. Per il secondo restano tanti i nomi, tra cui spicca Duvan Zapata. Queste le parole del giornalista: «L’Inter vuole due attaccanti. L’ipotesi che in questo momento sta accarezzando di più i nerazzurri è di avere sia Edin Dzeko che Duvan Zapata. Non tutti i soldi di Lukaku verranno reinvestiti nell’attacco, per questo il bosniaco rappresenta un’ottima opzione. Oltre a loro due, resta anche il nome di Joaquin Correa. Scamacca potrebbe essere un’ipotesi, magari anche in prestito inserendo nella trattativa anche Agoumé. Infine non sarebbe da escludere a priori neanche il nome di Andrea Belotti».