Zapata piano A per il dopo Lukaku. Vlahovic troppo costoso – SI

Lukaku è ufficialmente un nuovo giocatore del Chelsea (vedi articolo) e l’Inter si è subito cautelata con l’arrivo di Dzeko, ma il mercato dei nerazzurri non finisce qui. Secondo “Sportitalia”, la società sta valutando alcuni profili, con Zapata che rimane la prima scelta. Vlahovic è ormai irraggiungibile per motivi economici.

PIANO A – L’Inter inizia la caccia all’attaccante da affiancare a Lautaro Martinez e a Edin Dzeko (vedi articolo). Ci sono due piani: Duvan Zapata è senza dubbio quello A, con Joaquin Correa, offerto dal suo procuratore Alessandro Lucci, al momento in secondo piano. Le altre ipotesi, tra cui Gianluca Scamacca e Moise Kean, restano sullo sfondo. La prima idea nella mente dei nerazzurri per il dopo Romelu Lukaku era Dusan Vlahovic, ma non c’è la disponibilità economica per affondare il colpo. Sull’attaccante viola c’è un’asta tra Atletico Madrid e Tottenham. Gli inglesi puntano sul serbo classe 2000 indipendentemente dalla situazione di Harry Kane, sempre nel mirino del Manchester City. Nahitan Nandez resta in attesa e potrebbe diventare un’operazione di fine mercato.