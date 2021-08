Zapata per il post Lukaku? Oggi 34′ in West Ham-Atalanta

Duvan Zapata è uno dei nomi più caldi accostati all’Inter per sostituire Romelu Lukaku, ormai a un passo dal Chelsea. Il colombiano intanto è sceso in campo oggi nell’amichevole West Ham-Atalanta, vinta dagli inglesi per 2-0.

NESSUN RIFIUTO – Mentre da una parte Romelu Lukaku chiede di non essere convocato per l’amichevole Parma-Inter di domani (vedi articolo) per non compromettere il suo passaggio al Chelsea, Duvan Zapata è sceso in campo per 34 minuti nell’amichevole West Ham-Atalanta di oggi. Il colombiano, nonostante sia seguito con insistenza dai nerazzurri per rimpiazzare proprio l’attaccante belga, sembra infatti essere concentrato soltanto sulla sua squadra e non sulle voci di mercato. Resta da capire se l’Inter sceglierà di puntare su di lui, o se virare su un altro nome.