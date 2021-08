Zapata opzione Inter dopo Lukaku? Intanto lui oggi gioca con l’Atalanta

Zapata potrebbe sostituire Lukaku all’Inter, nel caso in cui Suning dovesse accettare l’offerta del Chelsea. Nel frattempo però l’attaccante colombiano giocherà oggi con l’Atalanta.

IN CAMPO – Duvan Zapata è a Londra, e no stavolta non c’entra il Chelsea. L’attaccante colombiano figura fra i convocati di Gian Piero Gasperini per l’amichevole che l’Atalanta giocherà oggi alle 16 (ora italiana) in casa del West Ham. Si tratta di un match valido per un torneo non ufficiale, la Betway Cup. Dovrebbe essere l’esordio stagionale di Zapata, reduce dalle vacanze dopo la Copa América e tornato a Bergamo una settimana fa. Si è detto, negli ultimi giorni, che l’Atalanta sfrutterà questa trasferta londinese per parlare di Tammy Abraham col Chelsea. L’attaccante inglese sarebbe il sostituto di Zapata nel caso in cui l’Inter affondasse per lui in caso di cessione di Romelu Lukaku ai Blues: una sorta di triangolazione.