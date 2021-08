Zapata oggi ancora in campo per un tempo con l’Atalanta. Inter osserva

Duvan Zapata resta uno dei nomi sondati dall’Inter per il post Romelu Lukaku, sebbene sembra sempre più difficile un suo arrivo (vedi articolo). Tanto che l’Atalanta lo ha schierato in campo anche nell’amichevole di oggi contro l’Alessandria, ma solo nel secondo tempo.

IN CAMPO – Se si cercano indizi di mercato sulla possibile trattativa tra Inter e Atalanta per Duvan Zapata, questi non arrivano di certo dal campo. L’attaccante colombiano è stato infatti regolarmente schierato dal tecnico Gian Piero Gasperini nella sfida di oggi (vinta per 7-1) contro l’Alessandria. Un tempo, quello disputato dal giocatore, senza però trovare la via del gol. La pista sembra raffreddarsi anche a causa della difficoltà dei bergamaschi di trovare un degno sostituto in tempi brevi. Resta da capire cosa succederà nei prossimi giorni.