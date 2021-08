Zapata-Inter se parte Lukaku? Sostituto per l’Atalanta… Dal Chelsea – Sky

Il nome di Duvan Zapata (vedi articolo), è quello più caldo per sostituire Romelu Lukaku nel caso si concretizzasse la sua partenza in direzione Chelsea. Secondo Marco Demicheli di “Sky Sport”, il sostituto per l’Atalanta arriverebbe proprio dai blues.

VALZER DI ATTACCANTI – Inter, Chelsea, Atalanta. Un’eventuale cessione di Romelu Lukaku ai blues causerebbe un effetto domino tra gli attaccanti delle tre squadre coinvolte. Il motivo? Secondo Marco Demicheli di “Sky Sport”, Duvan Zapata sarebbe il sostituto del belga, il che costringerebbe i bergamaschi a sostituire il colombiano. E il nome arriverebbe proprio dal Chelsea stesso, che con l’arrivo del numero nove nerazzurro cederebbero Tammy Abraham proprio all’Atalanta. Completando così un vero e proprio valzer tra attaccanti.