Zapata, l’Inter prepara l’offerta per convincere l’Atalanta – SM

L’Inter, ufficializzato Edin Dzeko, cerca ancora un secondo attaccante da mettere in rosa. Il nome primario è quello di Duvan Zapata dell’Atalanta con i nerazzurri che sembrano pronti a una nuova offerta da presentare alla Dea.

GIORNI DECISIVI – L’Inter è pronta a rilanciare per Zapata. Il club nerazzurro vuole piazzare l’affondo decisivo per regalare a Simone Inzaghi la seconda punta da inserire in organico. L’Inter ha come priorità il colombiano e per convincere l’Atalanta, secondo quanto riporta ‘Sportmediaset’, la società avrebbe in canna una nuova offerta, forse quella decisiva. L’Inter metterebbe sul piatto 30 milioni di euro più bonus per convincere la Dea a lasciar partire l’attaccante visto anche l’accordo già presente tra l’Inter e il giocatore (3 milioni a stagione più bonus). L’Atalanta non vorrebbe lasciare andare Zapata perché i giorni di mercato rimanenti non sono tanti e trovare un sostituto in così poco tempo sarebbe difficile. Nei prossimi giorni però sono attesi in Italia gli agenti del giocatore colombiano che parleranno sia con l’Inter sia con l’Atalanta per cercare di sbloccare definitivamente la trattativa.

Fonte: Sport Mediaset