Zapata-Inter, colombiano prima scelta ma altri 2 non molto indietro: il punto

Duvan Zapata, attaccante dell’Atalanta, resta la prima scelta dell’Inter dopo l’arrivo di Edin Dzeko dalla Roma, ma colombiano non è solo.

SITUAZIONE – Secondo quanto riportato su “Sky Sport 24”, Duvan Zapata resta la prima scelta dell’Inter come secondo attaccante. L’agente dell’attaccante colombiano è atteso in Italia. L’Atalanta prima di cederlo vorrebbe il sostituto che in questo momento non c’è. Gli altri però non sono molto indietro: Joaquin Correa e Lorenzo Insigne. Per il primo non sarà facile andare a trattare con la Lazio. Sul giocatore del Napoli ci sarebbero delle valutazioni in corso legate al fatto del rinnovo con il club azzurro che si è complicato molto: una situazione di freddezza e un contratto che scade il giugno 2022.

Fonte: Sky Sport 24