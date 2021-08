Zapata-Inter, ancora possibile solo in un caso. Gasperini spera – SI

Zapata sembrava molto vicino all’Inter la scorsa settimana, ma ora è meno probabile e non solo per l’infortunio che lo farà tornare a settembre. Alfredo Pedullà, nel suo spazio social su Sportitalia, commenta anche le parole di Gasperini (vedi articolo).

RESTA A BERGAMO? – Nel pomeriggio, in conferenza stampa, Gian Piero Gasperini ha parlato di Duvan Zapata e della sua situazione dicendo che secondo lui il colombiano resterà a Bergamo. Alfredo Pedullà parte dal punto di vista dell’allenatore dell’Atalanta: «Lui ha espresso il suo desiderio, la sua volontà è questa. Poi passa anche per la volontà del ragazzo, che voleva andare all’Inter. Le cose si fanno in tre: l’agente, la società che cede e la società che acquista. Al momento l’Inter si è fermata, è in una posizione di standby. Può cambiare soltanto se l’Atalanta chiama l’Inter, dice che ha trovato un sostituto e lui non è contento. Al momento non è così, ma cambiano talmente tante cose che non possiamo escludere nulla».