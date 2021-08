Zapata-Inter accordo, ma l’Atalanta si fa attendere. Arriva pure Nandez? – Rai

Per Zapata all’Inter non è ancora detta l’ultima parola. Secondo quanto afferma Ciro Venerato, durante “La Domenica Sportiva Estate”, c’è l’accordo col colombiano dell’Atalanta. E non è escluso un ritorno di fiamma per Nandez del Cagliari.

DOPPIO COLPO? – Secondo Ciro Venerato gli acquisti dell’Inter da qui al 31 agosto saranno due: «Un’altra punta e un centrocampista duttile. I nomi segnati in rosso sull’agenda da Piero Ausilio e Giuseppe Marotta sono Duvan Zapata e Nahitan Nandez. L’atalantino ha un accordo da tempo, ma i bergamaschi cercano un sostituto all’altezza. Per l’uruguayano, nonostante le schermaglie con Tommaso Giulini, si può comunque chiudere. Sondati anche Joaquin Correa e Lorenzo Insigne: Claudio Lotito chiede troppo per il talento laziale, trentasette milioni più bonus, l’agente Alessandro Lucci sta mediando».