Zapata idea Inter a fine mercato? No, lo cerca un altro club

Zapata dell’Atalanta è stato segnalato come un possibile nome per fine mercato dell’Inter, come ultima alternativa o per sostituire eventualmente Correa. In realtà è un’altra la squadra di Serie A che lo punta.

L’OBIETTIVO – Duvan Zapata dovrebbe andare via dall’Atalanta, visto l’arrivo di Gianluca Scamacca ed El Bilal Touré. Si è più volte detto di possibilità Inter, non solo quest’estate, ma nemmeno stavolta dovrebbe essere quella giusta per il colombiano. È diventato un obiettivo concreto per la Roma, con José Mourinho che (alla pari di Simone Inzaghi) ha disperato bisogno di un centravanti. Su Zapata la Roma ha avviato i contatti con l’Atalanta.