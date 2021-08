Zapata e Dzeko, tentativo Inter per il post-Lukaku. Ci sono tre alternative – Sky

Con Lukaku che oggi farà le visite mediche col Chelsea (vedi articolo) l’Inter deve trovare, e in fretta, chi lo rimpiazzerà. Sky Sport dà per possibile l’arrivo sia di Zapata sia di Dzeko, con tre alternative.

I SOSTITUTI – Il giornalista Manuele Baiocchini, intervenuto a Sky Sport 24, parla di chi prenderà il posto di Romelu Lukaku: «Fra i giovani piacciono Gianluca Scamacca e Giacomo Raspadori, più Joaquin Correa se non dovesse arrivare Duvan Zapata. Zapata ed Edin Dzeko potrebbe starci, però a oggi la vedo un po’ complicata. Poi l’Inter si vuole rinforzare in altre zone del campo, per esempio a destra. Se non dovesse riuscire a prendere Nahitan Nandez, che si è un po’ ammutinato e non è voluto partire per l’amichevole col Cagliari, c’è Denzel Dumfries del PSV Eindhoven».