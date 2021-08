Zapata-Dzeko per l’Inter accoppiata ideale dopo Lukaku. Scaletta acquisti – Sky

Zapata e Dzeko possono essere i sostituti di Lukaku all’Inter. Il giornalista Luca Marchetti, dopo aver brevemente parlato dell’accordo per il bosniaco in dirittura d’arrivo (vedi articolo), dà anche le tempistiche.

I TEMPI – Con Romelu Lukaku ormai al Chelsea serve il sostituto. Luca Marchetti ribadisce come saranno due: «L’Inter ha una strategia chiara, l’ha definita in queste ore. Prenderà sicuramente due punte e un terzino destro. La scaletta degli acquisti, almeno da quello che abbiamo capito noi, è: prima una punta Edin Dzeko, poi il terzino. Duvan Zapata da sempre è stato considerato l’erede naturale di Lukaku, per la prestanza fisica e la capacità di far salire la squadra. Ha giocato in una squadra importante come l’Atalanta e sa attaccare la profondità come Inzaghi. Nella testa dei dirigenti dell’Inter l’accoppiata ideale, al netto delle necessità di mercato, è Zapata-Dzeko. Costa quaranta milioni, Dzeko costa due-tre milioni di euro».