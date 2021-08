Zapata o Correa, il preferito dell’Inter e la pista più semplice: la situazione

L’Inter cerca un nuovo attaccante dopo la cessione sempre più vicina di Romelu Lukaku al Chelsea: corsa a due tra Zapata e Correa.

CORSA A DUE – Secondo quanto riportato da “SportMediaset”, l’Inter è alla ricerca di un nuovo attaccante dopo la cessione di Romelu Lukaku al Chelsea. In questo momento dopo il no della Fiorentina all’offerta da 50 milioni per Duvan Vlahovic, ci sarebbe una corsa a due tra Duvan Zapata e Joaquin Correa. Il primo sarebbe valutato 35 milioni di euro, l’argentino invece 30 milioni. Il colombiano sarebbe il preferito in quanto somigliante fisicamente e tecnicamente al centravanti belga.

BUDGET – Sarebbero 50 i milioni di euro che il club nerazzurro potrebbe utilizzare sul mercato per rinforzare l’organico della rosa di Simone Inzaghi. La società meneghina cercherebbe una quarta punta da aggiungere a Lautaro Martinez, Alexis Sanchez ed Edin Dzeko (probabile arrivo) e il terzino destro – nel mirino Nahitan Nandez (in attesa) e Denzel Dumfries (per cui sono necessari 15-20 milioni di euro.

SITUAZIONE – L’Inter avrebbe un’intesa con Zapata, ma devono raggiungere un accordo con l’Atalanta che prima di cedere il proprio attaccante intenderebbe trovare un sostituto. Forse più facile trovare un accordo per Correa, anche se i rapporti con il presidente della Lazio, Claudio Lotito sono abbastanza tesi. L’argentino intenderebbe andare in un’altra squadra. Il giocatore piace ad Inzaghi, suo ex allenatore, e in più in nerazzurro troverebbe il connazionale Lautaro Martinez.

Fonte: SportMediaset.it