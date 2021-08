Zapata, l’Atalanta fa muro. Inter valuta altri profili, spunta Belotti – SI

Zapata sembra un obiettivo sempre più irraggiungibile, quindi l’Inter inizia a valutare altri profili per l’attacco di Inzaghi. Secondo il giornalista Pedullà, in collegamento con “Sportitalia Mercato”, spunta anche il nome di Belotti.

ROSA DI NOMI – Alfredo Pedullà fa il riepilogo dei profili che l’Inter sta valutando per completare il reparto avanzato dopo la partenza di Romelu Lukaku: «Oggi c’è stato l’incontro con gli agenti di Duvan Zapata, ma il muro dell’Atalanta è alto, forse definitivamente. Per due motivi: non bastano i 30 milioni più bonus offerti dall’Inter e i bergamaschi non cedono senza avere un sostituto. Nel giro di 24 ore i nerazzurri proporranno altri nomi a Simone Inzaghi. Sicuramente Joaquin Correa. È stato proposto Marcus Thuram che ha una valutazione alta e non è una prima punta (vedi articolo). In lista c’è anche Andrea Belotti che però non è al primo posto. La pausa di riflessione durerà 12-15 ore. Hanno provato per Luka Jovic ma il Real Madrid non lo concede in prestito. Inzaghi dovrà decidere. La trattativa per Correa non è direttamente tra Inter e Lazio, ma la sta portando avanti il suo procuratore Alessandro Lucci».