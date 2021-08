Zapata all’Inter, difficile per un motivo. Spunta un nuovo nome – Sky

Oltre all’arrivo di Edin Dzeko (vedi gli ultimi aggiornamenti), in casa Inter si lavora per regalare a Simone Inzaghi un altro attaccante che possa sostituire Romelu Lukaku. Il nome di Duvan Zapata è difficile, ma spunta l’idea Moise Kean.

NUOVO NOME – Tra i tanti nomi fatti per l’attacco dell’Inter, spunta un nuovo nome. Quello di Moise Kean. A riportalo è il giornalista Luca Marchetti di “Sky Sport”: «Oltre a Edin Dzeko, arriverà comunque un’altra punta per i nerazzurri, per poter dare a Inzaghi più soluzioni. L’accoppiata nelle idee è quella con Duvan Zapata, ma solo se l’Atalanta trova il sostituto in tempo. Sostituto che era stato individuato in Tammy Abraham del Chelsea, che ha però rifiutato la destinazione. Ecco perché in casa nerazzurra si batte la pista Correa. Si defila invece il nome di Andrea Belotti che sta rinnovando con il Torino. Ma il nuovo nome potrebbe essere quello di Moise Kean, che ha lo stesso procuratore di Dumfries e non è da escludere a priori».