Zapata, agenti in Italia! Lui vuole l’Inter, incontro previsto con l’Atalanta

Giorni decisivi anche sul fronte Zapata. Sportitalia fa sapere che gli agenti del giocatore sono in Italia e hanno a breve in programma un incontro con l’Atalanta. Sarà la volta buona per chiudere con l’Inter?

LA RICHIESTA – Duvan Zapata resta la prima scelta dell’Inter, e ora si muovono anche i suoi agenti. Il giornalista Gianluigi Longari, in diretta su Sportitalia, annuncia che a breve è previsto un incontro con i suoi agenti (già in Italia) a Zingonia, il quartier generale dell’Atalanta. I bergamaschi non vogliono cedere Zapata, che però ha chiesto di poter partire per perseguire una nuova sfida all’Inter. Per convincere Antonio Percassi servirà una proposta soddisfacente (a ora l’offerta è trenta milioni più cinque di bonus) e tempi e modi per un sostituto ancora non definito. Fra i nomi segnalati per sostituire Zapata c’è Andrea Belotti, ma non convince l’Atalanta.