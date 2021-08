Zapata, agenti in arrivo: l’Inter vuole un attaccante fisico, guarda pure estero – Sky

Zapata resta la prima scelta dell’Inter, ma non è così scontato ed ecco perché si valutano altri nomi. Gianluca Di Marzio, dopo aver annunciato l’interesse per Weghorst del Wolfsburg (vedi articolo), torna a parlare dei nerazzurri nel corso di “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport.

L’ATTACCO – Ecco le altre notizie di Gianluca Di Marzio: «Lautaro Martinez resta? Sì. I suoi agenti sono in arrivo in settimana per rinnovare il contratto. L’Inter ha ricevuto un’offerta dal Tottenham e dall’Atlético Madrid ma le ha rispedite al mittente. Non c’è più l’esigenza. La prima scelta sarebbe Duvan Zapata, già da prima di Edin Dzeko. L’Atalanta, prima di aprire alla cessione a quindici giorni da fine mercato, vuole avere un sostituto all’altezza. Non è facile, a ora l’Atalanta non ha trovato un sostituto. Gli agenti di Zapata arriveranno credo mercoledì in Italia, per provare a capire se ci sono dei margini per fare l’operazione con l’Inter. Joaquin Correa non è fisico ma è gradito a Simone Inzaghi. L’Inter sta guardando all’estero: c’è questa idea di Wout Weghorst e magari altre. Si vuole un attaccante fisico, poi nel caso ci sono Correa e Lorenzo Insigne»