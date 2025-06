Zanotti ritorna in Italia? Occhio che anche l’Inter può incassare – SI

Mattia Zanotti, dopo aver fatto l’Europeo Under 21 con la Nazionale di Nunziata, potrebbe ritornare in Italia. Sul giocatore classe 2003 c’è l’interesse di una squadra italiana e l’Inter ha una percentuale sulla futura rivendita dal Lugano.

INTERESSE IMPORTANTE – Nella scorsa stagione, l’Inter ha ceduto per due milioni di euro Mattia Zanotti in Svizzera al Lugano. Ottima annata del terzino, che è stato inserito anche nella formazione ideale della Super League. Ora a giugno ha anche giocato da titolare l’Europeo Under 21 con la maglia della Nazionale di Carmine Nunziata, uscendo solamente ai tempi supplementari nell’incredibile quarto di finale contro la Germania, conclusosi 3-2, con gli azzurrini addirittura in nove uomini. Come riferisce Gianluigi Longari di Sportitalia, il Bologna ha chiesto informazioni su Zanotti. L’Inter ha mantenuto una percentuale sulla futura rivendita. Le ultime.

L’Inter può incassare in caso di passaggio di Zanotti dal Lugano al Bologna

PERCENTUALE DI RIVENDITA – Zanotti dunque può ritornare in Italia. A Bologna potrebbe ancora crescere. Il terzino destro, inoltre, potrebbe anche giocare l’Europa League accasandosi alla squadra di Vincenzo Italiano. Per quanto riguarda l’Inter, i nerazzurri potrebbero comunque incassare dall’eventuale trasferimento del giocatore dal Lugano a Bologna. Da capire poi le cifre, ma è una situazione da monitorare assolutamente.