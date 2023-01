Zaniolo via, si ma dove? Manca l’offerta, e la Roma abbassa il prezzo – CdS

Nicolò Zaniolo secondo il Corriere dello Sport considera praticamente chiusa la sua esperienza alla Roma. Il centrocampista andrà via, sì ma dove? Ad oggi non ci sono particolari offerte e, come ribadito dal quotidiano romano, potrebbero addirittura abbassarsi le richieste dei giallorossi.

ADDIO VICINO – Zaniolo adesso aspetta novità dai club interessati a lui, in primis il Tottenham di Antonio Conte che fin qui non ha ancora presentato un’offerta ufficiale. La Roma partiva da una richiesta di 40 milioni, ma la sensazione è che possano bastarne 25 più bonus. Perché il club è uscito allo scoperto sulla cessione, e il ragazzo ha solamente un anno e mezzo di contratto: fattori che permetteranno agli interessati di giocare al ribasso. Una notizia che non farà sicuramente felice la dirigenza dell’Inter, che spera ovviamente di poter guadagnare il più possibile dalla cessione di Zaniolo, avendo in favore il 15% sulla futura rivendita.

Fonte: Corriere dello Sport – Jacopo Aliprandi