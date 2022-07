Zaniolo verso la Juventus, si studia formula con la Roma. Attesa Inter – TS

Nicolò Zaniolo è uno dei nomi più chiacchierati del calcio mercato. Sul centrocampista della Roma è forte, secondo Tuttosport, l’interesse della Juventus. L’Inter guarda interessata la vicenda

ATTESA – La Juventus è al lavoro sul mercato. Uno degli obiettivi del club rossonero per la trequarti è Nicolò Zaniolo. L’accelerata del club bianconero, secondo Tuttosport, è da vedere nell’imminente cessione di De Ligt che porterà soldi freschi nelle casse bianconere. La Roma valuta il calciatore non meno di 60 milioni: la sensazione è che l’affare possa chiudersi a cifre inferiori e con una formula di trasferimento simile a quella che ha portato Chiesa in bianconero. L’Inter segue, interessata, la vicenda: i nerazzurri, infatti, detengono il 15% sulla futura rivendita del calciatore.

Fonte: Tuttosport – Fabio Riva