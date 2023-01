Zaniolo sempre più lontano dalla Roma, l’Inter osserva il mercato – Sky

Nicolò Zaniolo sempre più lontano dalla Roma, una notizia che interessa indirettamente anche l’Inter visto il 15% sulla cifra della cessione del giocatore. Secondo l’inviato di Sky Sport Angelo Mangiante, il giocatore non salterà solo la sfida contro lo Spezia, ma resterà fuori squadra finché il mercato resterà aperto

ESCLUSIONE DI MERCATO – Prosegue la telenovela legata a Nicolò Zaniolo con la Roma. Il giocatore si è auto-escluso per la sfida contro lo Spezia, ma la sua assenza potrebbe essere prolungata. Secondo Angelo Mangiante di Sky Sport, infatti, la società starebbe pensando di tenerlo fuori squadra fino a che il mercato non sarà chiuso. Questo per evitare di avere in campo un giocatore non concentrato sulle faccende di campo. L’Inter continua a osservare la situazione, consapevole della clausola che garantirebbe alla società il 15% sulla futura rivendita del calciatore.