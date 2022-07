Zaniolo-Juventus, call con la Roma! L’Inter guarda e sorride all’addio − SI

La Juventus fa sul serio per Zaniolo con l’Inter sempre alla finestra in vista di un’uscita remunerativa dalla Roma. Trattativa ben avviata così come le cifre in ballo

INTER ALLA FINESTRA − Nicolò Zaniolo si avvicina a grandi passi verso la Juventus. Il club bianconero corre tant’è che tra mercoledì e giovedì ci sarà una conference call. Secondo Alfredo Pedullà, in collegamento su Sportitalia mercato, la Juventus è disposta a pagare i 50 milioni di euro richiesti dalla Roma con i bonus, alla Roma piacerebbe l’inserimento di Denis Zakaria ma difficilmente sarà una situazione percorribile. Lo svizzero, infatti, è ritenuto dalla Juventus un giocatore importante. Trattativa spianata, fase calda e decisiva. L’Inter guarda con curiosità e spera in una cessione molto più redditizia. I nerazzurri, infatti, hanno il 15% della futura rivendita del giocatore. Se venissero confermate queste cifre, l’Inter incasserebbe circa 7.5 milioni di euro.