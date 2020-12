Zaniolo-Inter, ritorno di fiamma? Le intenzioni del centrocampista

Condividi questo articolo

Nicolò Zaniolo Brescia-Roma

Nicolò Zaniolo è stato accostato all’Inter in diverse occasioni. Il centrocampista della Roma, cresciuto nel vivaio nerazzurro e ceduto ai capitolini nell’ambito dell’operazione Nainggolan, in realtà non si muoverà presto da Roma

Dalla sua cessione alla Roma nell’ambito della trattativa che portò Nainggolan all’Inter si è parlato più volte di un ritorno di Nicolò Zaniolo all’Inter. Voci che sono esistite più sui giornali e cui social che nelle dichiarazioni o nelle intenzioni dei protagonisti, da parte romanista infatti non c’è mai stata nessuna apertura a una cessione se non a cifre intorno ai 60 milioni del tutto fuori portata soprattutto in tempi di Covid-19. Il giocatore a sua volta, pur senza nascondere l’apprezzamento e anche una certa gratitudine nei confronti dell’Inter che lo ha cresciuto, non ha mai manifestato l’intenzione di lasciare Roma. Anche la stessa Inter, dal canto suo, ha sempre respinto con forza ogni possibile interesse. A fare chiarezza è Fabrizio Romano per Calciomercato.com che sottolinea come, sulla base di tutte queste considerazioni, al momento non ci sia nessun ritorno di fiamma: la Roma si gode il giocatore e il giocatore, che sta recuperando da un grave infortunio, non intende lasciare Roma.