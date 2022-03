Zaniolo in bilico a Roma e sul mercato, guai a dimenticare i dettagli: l’Inter aspetta

Zaniolo in estate potrebbe essere il sacrificio della Roma sul mercato, dove i papabili acquirenti non mancano di certo. E se anche l’Inter non dovesse iscriversi alla lista, la società nerazzurra resta l’interlocutore indiretto più interessato all’operazione

RICAVI DA DIVIDERE – Il presente di Nicolò Zaniolo a Roma è in bilico, il futuro ancora di più. Il classe ’99 azzurro non sa ancora se verrà rimesso al centro del progetto tecnico giallorosso e per questo si sta guardando intorno. Da tempo si parla dell’ipotesi Juventus – in questo senso occhio alle operazioni “a pacchetto” (vedi focus) – e adesso anche di più. Zaniolo, infatti, si candida per ereditare il “ruolo” del partente Paulo Dybala nella rosa bianconera. Il contratto in scadenza il 30 giugno 2024 tranquillizza la Roma, che può ancora impostare una trattativa a suo favore. Non va, però, dimenticato il ruolo dell’Inter, a prescindere dal possibile interesse per il suo ex calciatore. Come da accordi ai tempi dell’operazione, il 15% dei ricavi giallorossi dalla cessione di Zaniolo finiranno nelle casse nerazzurre. Una cifra sicuramente non irrisoria. Ancora di più se in un mercato in cui ci si libera facilmente a parametro zero, Marcelo Brozovic (vedi focus) a parte…