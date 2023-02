Zaniolo-Galatasaray, affare ai dettagli. Inter spettatrice interessata

Affare Nicolò Zaniolo-Galatasaray agli ultimi dettagli. Giocatore della Roma pronto a partire. Inter spettatrice interessata.

ULTIMI DETTAGLI – Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Nicolò Zaniolo è a un passo dal Galatasaray. Dopo il sì di ieri da parte del giocatore, nella notte sono stati compiuti ulteriori passi in avanti, decisivi. La Roma attendeva solo che il Club turco formalizzasse l’offerta per il calciatore italiano, che aveva già trovato un accordo di massima (un contratto di quattro anni e mezzo a 3,5 milioni di euro, con clausola rescissoria fissata a 35 milioni di euro). Un affare che vede l’Inter spettatrice interessata, visto che la Roma verserà il 15% della cessione di Zaniolo alla Società nerazzurra. Nella notte sono giunti i documenti e hanno trovato ogni parte concorde. Siamo dunque adesso agli ultimi dettagli prima che il calciatore parta. La partenza è prevista per questo pomeriggio.

Fonte: GianlucaDiMarzio.com