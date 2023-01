Zaniolo escluso dalla Roma, la proprietà impone la sua decisione – Sky

Il clima è rovente in casa Roma. Nicolò Zaniolo e le sue problematiche nate nelle scorse settimane hanno portato la proprietà ad una decisione netta. Secondo Sky Sport, il giocatore è ufficialmente fuori dal progetto tecnico.

SEPARATO IN CASA – La Roma ha preso la decisione definitiva. Nicolò Zaniolo sarà messo fuori rosa ed escluso definitivamente dal progetto tecnico giallorosso. Le parole di José Mourinho, l’intervento di Tiago Pinto e della proprietà hanno portato a questa netta presa di posizione. Secondo quanto riferito su Sky Sport, nei prossimi giorni verranno presi anche provvedimenti disciplinari nei confronti del giocatore, che ha rifiutato nelle scorse ore il Bournemouth. L’Inter ha il 15% sulla futura rivendita, ma i segnali non sono confortanti per la cessione.