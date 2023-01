Zaniolo-Bournemouth, sì della Roma: cifre! Milan fuori, Inter attende − Sky

Nicolò Zaniolo potrebbe approdare in Premier League. Come riportato da Gianluca Di Marzio a “Calciomercato L’Originale” su Sky Sport24 la Roma ha accettato la proposta del Bournemouth che elimina il Milan dalla corsa. L’Inter attende la buona riuscita della trattativa

ORE DECISIVE − L’ex calciatore dell’Inter Nicolò Zaniolo potrebbe lasciare la Roma. Notizia che fa gola anche ai nerazzurri che dalla sua cessione potrebbero ricavare una percentuale com’era stabilito dall’accordo che lo aveva portato in giallorosso (il 15% sulla futura rivendita all’Inter). Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio il club romano ha accettato l’offerta del Bournemouth in Premier League. Offerta che ha tagliato fuori il Milan, destinazione più gradita al giocatore. Le sue parole: «Il Bournemouth ha fatto un’offerta da 30 milioni di euro più bonus, più percentuale di rivendita. Quindi ad arrivare quasi ai 35 milioni. Non è un club di primissima fascia della Premier. Però sappiamo benissimo che lì anche i club che lottano per non retrocedere hanno una percentuale di spesa decisamente superiore a molte squadre italiane. Quindi il Bournemouth è riuscito a trovare l’accordo con la Roma che ha poi sottoposto l’offerta a Zaniolo. Il calciatore ha inizialmente rifiutato perché voleva andare solo al Milan. Nel pomeriggio il club giallorosso si è sentito per telefono con la società rossonera che si è rispettosamente tirata furi dalla trattativa. Massara che ha un buon rapporto con Thiago Pinto e con l’agente del giocatore, ha detto che non potevano arrivare a quelle cifre. Zaniolo ha preso coscienza di questa situazione, ma non è molto tentato dalla destinazione inglese. Il calciatore ora è ha un bivio. Accettare il Bournemouth o rimare a Roma fino a giugno e poi aspettare il Milan».