Zaniolo-Bournemouth, l’offerta alla Roma! Milan out, Inter in attesa – CdS

Nicolò Zaniolo è destinato a lasciare la Roma. Secondo il Corriere dello Sport l’offerta del Bournemouth recapitata ai giallorossi soddisfa i Friedkin. Da convincere il giocatore, che preme per il Milan. L’Inter segue interessata la vicenda

OFFERTA – Zaniolo sembra destinato a lasciare la Roma. Sull’esterno giallorosso è forte il pressing del Bournemouth che ha presentato un’offerta al club di 25 milioni più 10 di bonus, con un 10% sulla futura rivendita. Il calciatore però, secondo il Corriere dello Sport, non è convinto della destinazione e spinge per la soluzione Milan, con cui ha l’accordo per un ingaggio da 3,5 milioni. Ma l’offerta del club rossonero (prestito con obbligo condizionato, ndr) inferiore a quella del Bournemouth, lo taglia fuori dalla corsa per il centrocampista. Con i rossoneri impossibilitati a rilanciare rimangono quindi, secondo il quotidiano, due scenari: la partenza di Zaniolo direzione Premier League o la permanenza a Roma sino alla fine del contratto. L’Inter, che detiene il 15% sulla cessione del calciatore, segue interessata la vicenda.

Fonte: Corriere dello Sport – Guido D’Ubaldo