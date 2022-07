Zaniolo alla Juventus, tutt’altro che fatta! L’agente oggi ha incontrato la Roma – Sky

Zaniolo alla Juventus non è un affare fatto. Secondo quanto riportato da Sky Sport durante l’edizione dedicata al calciomercato, l’agente del giocatore oggi ha incontrato la dirigenza della Roma. L’Inter segue con attenzione.

NIENTE DI FATTO – Nicolò Zaniolo non sarà un giocatore della Juventus, o almeno per il momento. L’incontro di oggi tra l’agente del giocatore e Tiago Pinto ha portato praticamente a un nulla di fatto, proprio perché non è stata presentata nessun offerta concreta alla società giallorossa. L’Inter segue con attenzione la vicenda proprio perché detiene ancora un 15% sulla futura rivendita, e il calciatore è valutato dalla Roma circa 50-60 milioni.