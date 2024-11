Zanetti annuncia il rinnovo di Bisseck: «Maturato in ogni profilo»

Il vicepresidente dell’Inter Javier Zanetti ha annunciato il rinnovo di Yann Bisseck, durante un evento benefico, indicando i motivi alla base della scelta dei nerazzurri.

LA CONVINZIONE – Javier Zanetti è stato intervistato da Cronache di Spogliatoio a margine dell’evento “Un brutto t1po!”, promossa dalla Fondazione SoStegno70 a supporto delle battaglie per la cura contro il diabete. Il vicepresidente dell’Inter ha esplicitamente parlato del rinnovo di Yann Bisseck, spiegandone le ragioni principali: «Abbiamo rinnovato il contratto di Bisseck perché il tedesco si è inserito alla perfezione nel mondo Inter ed è maturato sia come calciatore che come uomo».

Zanetti sullo stato di Lautaro Martinez e la crescita di Frattesi

IL RAGIONAMENTO – Zanetti ha poi proseguito pronunciandosi sul capitano dell’Inter, oltre che suo connazionale, Lautaro Martinez. L’ex calciatore nerazzurro ha invitato alla massima cautela nel giudicare l’inizio di stagione del Toro: «Sappiamo che Lauti si trova in una fase in cui gli riescono meno cose, però ha un valore umano e calcistico fuori dal comune. Soprattutto agli attaccanti capitano momenti così. Posso dirvi, ad ogni modo, che dopo che vinto Mondiale e Copa America è diventato sempre più capitano nel suo animo».

LA MATURAZIONE – Zanetti si è infine espresso sulla crescita di Davide Frattesi con la maglia nerazzurra: «Lui è diverso da Barella come tipo di calciatore, ma per noi rappresenta una dinamite che in alcune circostanze riesce a darci il cambio di passo».