Zanetti a cena con Nico Paz! E intanto Inzaghi prova il 3-4-2-1 – TS

Javier Zanetti pizzicato a cena con Nico Paz, stellina del Como e sogno dell’Inter. I due sono stati notati in un ristorante del comasco. Mentre Simone Inzaghi inizia a provare il modulo col doppio trequartista.

PIZZICATI – Un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza. E il terzo indizio farà una prova? Lo sperano i tifosi dell’Inter. Javier Zanetti, vicepresidente nerazzurro, continua a tallonare Nico Paz, sogno dell’Inter per la prossima stagione. Pupi, riferisce Tuttosport, nella serata di lunedì è stato pizzicato in un noto ristorante di Como, chiamato “Una finestra sul Lago”, intento a cenare insieme al talentuosissimo giocatore del Como di Cesc Fabregas. Non è un mistero che la Beneamata abbia messo sul proprio taccuino il fantasista, su cui il Real Madrid vanta una clausola di riacquisto pari a otto milioni di euro valida dal 1° al 15 luglio. Al netto, comunque, delle voci di mercato, Zanetti è un amico di famiglia di Paz, avendo giocato col padre Pablo sia al Banfield che nella nazionale argentina.

Paz vede Zanetti e Inzaghi studia nuove varianti per la sua Inter

VARIANTE TATTICA – Nel frattempo, Simone Inzaghi sta studiando per la sua Inter nuove varianti tattiche. Una di queste è quella col 3-4-2-1, quindi col doppio trequartista. Esperimento provato con successo a Torino l’altra domenica, con Nicola Zalewski e Joaquin Correa dietro Mehdi Taremi. Paz, in quella posizione, lì calzerebbe a pennello.

Fonte: Tuttosport – Nicolò Schira