Zancan: «Mkhitaryan? Ottimo ricambio. Gosens preso per coprirsi le spalle»

L’Inter vuole progettare al meglio il futuro. Sul calciomercato i nerazzurri vogliono vedere bene le cose e piazzare i colpi giusti. Tra i parametri zero c’è anche Mkhitaryan dalla Roma. Ecco la situazione.

RICAMBIO – L’Inter vuole rinforzarsi in questo calciomercato con il mercato dei parametri zero che piacciono. Tra questi anche Mkhitaryan con Federico Zancan che dice la sua a Sky Sport. «Mkhitaryan, la Roma non deve aver paura di perderlo a zero. Ormai c’è questa possibilità di perdere i giocatori a zero, puoi rinunciare a lui. In Europa ce ne sono tanti di giocatori forti. L’acquisto di Gosens è stata una sorta di assicurazione vista la situazione Perisic. Quest’anno si è visto poco ma può essere un titolare tranquillamente. Mkhitaryan all’inter? Per caratteristiche dà il cambio a Calhanoglu ma anche a Brozovic e Barella. Con lui l’Inter avrebbe sicuramente un ottimo ricambio senza abbassare la qualità dei giocatori. Le riserve non erano all’altezza dei titolari quest’anno e con Mkhitaryan sarebbe un passo in avanti».