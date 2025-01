Zalewski spinge per venire all’Inter: la proposta alla Roma – Sky

Zalewski vuole l’Inter tanto da aver fatto arenare la trattativa tra Roma e Marsiglia. Il laterale polacco indiziato principale per sostituire il partente Buchanan.

DISCORSI IN CORSO – Nicola Zalewski rimane un obiettivo per il mercato dell’Inter, come anche confermato per certi versi dallo stesso Beppe Marotta prima di Inter-Monaco. A parlare del mercato nerazzurro ci pensa Luca Marchetti. L’esperto di calciomercato per Sky Sport ha aggiornato da Scoiattolo, Pejo. Le sue parole: «Sul discorso di Frattesi non ci sono stati ulteriori contatti per portare a termine questo tipo di operazione. Per quanto riguarda gli arrivi dell’Inter sono legati alle partenze. Palacios non sarà sostituito, invece Buchanan sarà rilevato da Zalewski. La Roma aveva trovato un accordo con il Marsiglia per circa 5 milioni di euro (quattro milioni di euro più bonus per un trasferimento a titolo definitivo), lui ha detto no perché si è fatta avanti l’Inter. Contestualmente dovrebbe rinnovare per un anno con la Roma se dovesse andare via in prestito con diritto. Da capire se le parti troveranno un accordo. Ma Zalewski è l’obiettivo principale, se non dovesse andare in porto c’è Cristiano Biraghi, in uscita dalla Fiorentina.». Questo l’aggiornamento di mercato in merito al giocatore giallorosso. Mancano pochi giorni alla conclusione della sessione invernale.