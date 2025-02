Zalewski si avvicina all’Inter. Le ultime – GDM

Nicola Zalewski è sempre più vicino all’approdo all’Inter. Una volta risolti gli ultimi dettagli tra entourage del calciatore e Roma, il polacco potrà volare a Milano per firmare il contratto con i nerazzurri.

IL PUNTO – Nicola Zalewski è l’opzione che scalda la dirigenza dell’Inter per sostituire Tajon Buchanan, trasferitosi a gennaio al Villarreal con la formula del prestito con diritto di riscatto. Il polacco, come riferito da Gianluca Di Marzio, si sta avvicinando sensibilmente al club meneghino. Ad incidere è la sua volontà di sposare la causa della società nerazzurra, ma anche il fatto che la Roma preferisca rinnovargli il contratto per un anno in modo da poter evitare di perderlo a zero al termine della stagione. La trattativa potrebbe andare a dama nelle prossime ore, con l’unico nodo da sciogliere ora rappresentato dall’intesa tra agenti del polacco e società giallorossa in merito ai termini del nuovo contratto, dalla durata annuale, da siglare prima di concludere l’accordo con l’Inter.