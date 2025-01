Zalewski, si avvicina il rinnovo con la Roma! Dopo l’Inter – Sky

Nicola Zalewski sta per rinnovare il suo contratto con la Roma. Il che vuol dire che presto il giocatore diventerà un nuovo tesserato dell’Inter, i dettagli da Sky Sport.

TRATTATIVA – Fino a pochi giorni fa l’unico club su Nicola Zalewski era il Marsiglia e il giocatore sembrava in procinto di viaggiare verso la Francia a titolo definitivo già da gennaio. Una volta conosciuto l’interesse dell’Inter il calciatore ha fatto retromarcia e ora spinge per vestire la maglia nerazzurra. In questi attimi la trattativa sta proseguendo a gonfie vele e c’è totale fiducia per la chiusura.

Zalewski, si avvicina la chiusura della trattativa!

CHIUSURA – Zalewski proprio adesso sta per firmare il rinnovo di contratto con la Roma. Quello attuale scade a giugno, per aprire alla possibilità di un prestito c’era bisogno di un prolungamento. Il club giallorosso ha fatto un passo verso l’Inter e accettato la proposta di prestito con diritto di riscatto. Zalewski firmerà per un altro anno in modo tale da poter spostarsi a Milano senza soluzioni a titolo definitivo nel breve termine. I mesi a venire saranno utili a capire se effettivamente l’esterno potrà essere una soluzione in pianta stabile per le fasce del 3-5-2 di Simone Inzaghi.