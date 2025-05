Zalewski rinato all’Inter, sarà riscattato! Pochi milioni alla Roma – TS

Da promessa smarrita alla Roma a pedina importante nello scacchiere di Simone Inzaghi. Zalewski ha ritrovato se stesso all’Inter e ora il club nerazzurro è pronto a premiarlo con il riscatto definitivo dalla Roma. Le cifre del riscatto, così come evidenziato questa mattina da Tuttosport, saranno bassissime.

HA CONVINTO – Nicola Zalewski sembrava ormai essersi perso alla Roma. A Milano sponda Inter, però, è sbocciato di nuovo, aiutato dal contesto giusto e da un impiego tattico che ha valorizzato le sue qualità. Inizialmente utilizzato come ricambio sulle fasce, soprattutto a sinistra, Zalewski si è subito fatto notare con prestazioni solide e uno spirito combattivo che ha conquistato i tifosi nerazzurri. La vera svolta è arrivata con l’introduzione del modulo 3-4-2-1. Inzaghi lo ha schierato in una posizione più avanzata, alle spalle della punta centrale, ruolo che richiama le sue origini da esterno offensivo. Il risultato? Due presenze da titolare nel nuovo sistema, due prestazioni da migliore in campo: prima contro il Torino, dove ha anche trovato il gol, poi a Como nell’ultima giornata di campionato, mostrando qualità nell’uno contro uno e capacità di accendere la manovra offensiva.

Zalewski, cifra del riscatto alla portata dell’Inter

RISCATTO PRONTO – L’operazione, fissata a 6,5 milioni di euro, verrà formalizzata a fine stagione: cifra considerata assolutamente congrua dalla dirigenza interista per un profilo giovane, versatile e già inserito nel gruppo. Zalewski rappresenta un profilo perfetto per il nuovo corso dell’Inter: giovane, duttile, con esperienza in Serie A e un costo contenuto. Inoltre, pur essendo polacco per nazionalità, è nato a Tivoli e cresciuto calcisticamente in Italia, aspetto prezioso per le liste. Inzaghi se lo gode e pensa già a nuove soluzioni tattiche per il prossimo anno, dove il 3-4-2-1 potrebbe diventare una valida alternativa.

Fonte: Tuttosport – Alessia Scurati