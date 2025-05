Zalewski si è preso l’Inter. Il riscatto è ora una formalità!

Nicola Zalewski ha trovato il suo primo gol in maglia Inter in occasione del successo esterno contro il Torino per 2-0. Il calciatore polacco si sta conquistando la conferma in nerazzurro anche nelle prossime stagioni.

LA NOTIZIA – Nicola Zalewski e l’Inter stanno per sigillare la propria intesa anche per il futuro. Ciò è quanto riportato da Fabrizio Romano sul suo account X, con un’indicazione chiara della volontà di entrambe le parti di proseguire la propria esperienza insieme. Una soluzione, quest’ultima, che non si manifesta di certo come difficile da spiegare, dato il rendimento del polacco in maglia nerazzurra. Presentatosi ai tifosi con l’assist decisivo per il gol del pareggio di Stefan De Vrij contro il Milan, il calciatore classe 2002 è riuscito a mantenere un livello alto nel corso delle settimane successive. Fino all’exploit di oggi 11 maggio contro il Torino, con il gol d’autore con cui ha aperto le marcature nel primo tempo della frazione.

Zalewski coincide con l’Inter: una volontà indiscutibile

LE DICHIARAZIONI – A rendere chiara la sua volontà in merito al proprio futuro è stato proprio Zalewski. Nell’intervista post-partita rilasciata a Sky Sport, il classe 2002 ha parlato in questi termini delle sue intenzioni: «La decisione sul mio futuro spetta ovviamente alla società, io ho sempre dimostrato la mia voglia di continuare a indossare questa maglia. Mi sono trovato benissimo con lo staff, la società e i tifosi. La mia volontà è quella di rimanere qui».