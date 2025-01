Zalewski in orbita Inter? Emerge una posizione netta

Nicola Zalewski è uno dei nomi accostati all’Inter nell’ottica di un potenziale affare che vedrebbe Davide Frattesi trasferirsi a Roma.

IL PUNTO – Nicola Zalewski non rappresenta uno dei calciatori che l’Inter includerebbe nel contesto di una maxi operazione che vedrebbe il passaggio di Davide Frattesi alla Roma. Il laterale polacco, infatti, occupa una posizione nella quale i nerazzurri sono decisamente ben forniti. A sinistra, la squadra meneghina ha a disposizione Federico Dimarco, Carlos Augusto e Tajon Buchanan. Una batteria di esterni, quest’ultima, che rende inevitabile pensare al fatto che, se una contropartita sarà realmente inserita nell’affare, quest’ultima dovrà essere di natura diversa.

Zalewski escluso, quali ipotesi per l’Inter?

LO SCENARIO – Il nome di cui si parla con maggiore insistenza in ottica Inter è quello di Bryan Cristante, centrocampista di quantità il cui arrivo consentirebbe ai nerazzurri di “coprirsi” a centrocampo prima di intervenire nel reparto in estate. In tal senso, il suo acquisto avrebbe la funzione di colmare una lacuna, che si verrebbe a creare a centrocampo in caso di cessione di Frattesi a gennaio. Un’analoga funzione verrebbe svolta dall’ingaggio di Lorenzo Pellegrini, uno degli altri nomi accostati all’Inter in vista di un eventuale scambio con Frattesi. Al momento, l’unica certezza è che l’ex Sassuolo voglia trasferirsi a gennaio. Per esprimersi sul resto, bisogna attendere l’evoluzione che tale situazione assumerà nelle prossime settimane.