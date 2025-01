Zalewski, l’Inter ha presentato l’offerta. Ecco cosa manca – Sky

L’Inter sta cercando di sostituire Tajon Buchanan al più presto in queste ore di mercato. Il nome è quello di Nicola Zalewski, da Sky Sport ci sono aggiornamenti.

CESSIONE – Tajon Buchanan è stato ceduto al Villarreal. Non è ancora ufficiale ma il giocatore ha già lasciato Milano nella giornata di ieri per andare verso la Spagna. L’esterno non ha convinto Simone Inzaghi, ha avuto pochissimo spazio ed ha deciso di abbandonare almeno per ora l’idea di lottare per il posto sulla fascia destra. L’Inter ha accettato il prestito di 1 milione di euro con il diritto di riscatto a 13, che garantirebbe un importante guadagno in estate per le casse nerazzurre.

Zalewski è il sostituto di Buchanan: la trattativa

SOSTITUTO – Con le cessioni di Buchanan e Tomas Palacios, già pronto per scendere in campo con il Monza, Inzaghi avrà probabilmente un sostituto. L’Inter sta lavorando per portare ad Appiano Gentile un giovane esterno della Roma, vale a dire Nicola Zalewski. Il calciatore non è al centro del nuovo progetto giallorosso e ha il contratto in scadenza a giugno. La dirigenza meneghina lavora per un prestito con diritto di riscatto, quindi dovrebbe attendere il rinnovo di Zalewski con la Roma. Manca ancora il via libera definitivo del club della capitale.