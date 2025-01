Zalewski all’Inter, subito o a zero! La Roma che fa? Pronta l’alternativa – TS

Con il mercato invernale agli sgoccioli, l’Inter continua a muoversi con attenzione per completare la rosa dopo la partenza di Tajon Buchanan, trasferitosi ieri al Villarreal. Il nome in cima alla lista dei desideri nerazzurri è quello di Zalewski, ma molto dipenderà dalle intenzioni della Roma. Secondo il Corriere dello Sport, la dirigenza dell’Inter avrebbe già trovato l’alternativa al giovane polacco.

SUBITO O GRATIS – Nicola Zalewski può giocare su entrambe le fasce, caratteristica che lo rende un profilo ideale per le esigenze di Simone Inzaghi. La trattativa con la Roma non è semplice: il club giallorosso avrebbe preferito cederlo immediatamente al Marsiglia per circa 6-7 milioni di euro, bonus compresi, ma il giocatore ha messo un veto chiaro, manifestando la volontà di trasferirsi solo all’Inter. L’Inter non ha intenzione di forzare la mano e sta valutando diverse strategie per portare Zalewski a Milano. L’ipotesi preferita dai nerazzurri è quella di un prestito con diritto di riscatto, ma affinché questo scenario si concretizzi, è necessario che il giocatore prima rinnovi il proprio contratto con la Roma. Un passaggio obbligato che, però, sta incontrando le resistenze della società capitolina, infastidita dal rifiuto del calciatore di accettare altre destinazioni. Se la Roma dovesse continuare a opporsi alla soluzione del prestito, l’Inter è pronta ad aspettare. Il contratto di Zalewski scadrà a giugno e, in caso di mancato prolungamento, il club nerazzurro potrebbe tesserarlo a parametro zero per la prossima stagione.

Biraghi piano B dell’Inter l’alternativa a Zalewski

UN RITORNO – Nel frattempo, per non restare scoperta sulla corsia mancina, l’Inter ha già individuato un’alternativa: Cristiano Biraghi. L’ormai ex capitano della Fiorentina è un nome ben noto in casa nerazzurra, essendo cresciuto nel vivaio dell’Inter e avendo già vestito la maglia nerazzurra nella stagione 2019/20. L’idea sarebbe quella di riportarlo alla Pinetina con la formula del prestito fino a giugno. L’Inter, dunque, si sta muovendo su due binari: da un lato prova a chiudere per Zalewski subito, ma senza farsi prendere dalla fretta, dall’altro si tutela con un giocatore pronto all’uso come Biraghi.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini e Nicolò Schira