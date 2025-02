Zalewski-Inter, c’è fretta di chiudere: sullo sfondo un ex – CdS

Zalewski e l’Inter sono vicini ma serve concludere in fretta la trattativa. In viale della Liberazione hanno la necessità di far avere il prima possibile a Simone Inzaghi l’esterno della Roma. Con il Corriere dello Sport vediamo a che punto è la trattativa.

TEMPISTICHE – Nicola Zalewski vorrebbe approdare all’Inter già nella finestra di gennaio. Ci sono passi in avanti tra l’entourage del giocatore e la società giallorossa per il rinnovo di contratto, al momento in scadenza nel 2025. Da qui la fretta dell’Inter nel concludere il prima possibile la trattativa. Il club milanese vuole scongiurare il rischio di ritrovarsi senza il sostituto di Tajon Buchanan, il quale ha già lasciato i nerazzurri per il Villarreal. Bisogna sottolineare come i rapporti tra la Roma e Zalewski non siano idilliaci. Un ‘No’ secco dell’esterno della Roma al Marsiglia ha fatto vacillare le già intricate relazioni tra le due parti. Infatti la trattativa con i francesi avrebbe garantito alla Roma 5 milioni di euro, bonus compresi. Da qui un nuovo irrigidimento non appena si è presentata l’Inter alla porta. Un nodo che piano piano si sta sciogliendo.

Zalewski-Inter, sempre più vicini

OPPORTUNITÀ – Zalewski ha detto ‘Sì’ all’Inter. Il braccio di ferro tra le due parti dovrebbe risolversi. Entrambe hanno capito che rinnovo e prestito sia la soluzione migliore per entrambi. Si tratta di un’opportunità irripetibile per il calciatore che sta spingendo il suo entourage a chiudere in fretta la trattativa. Sarebbe anche un’occasione per la Roma di non perdere a 0 il giocatore. In questo caso l’Inter sta favorendo la Roma perché potrebbe ingaggiare il giocatore da svincolato alla scadenza del contratto a giugno. Oltre al prestito ci sarà sicuramente un diritto di riscatto da parte dei nerazzurri. Ecco perché l’Inter vuole chiudere rapidamente la trattativa.

PIANO B – I nerazzurri si sono resi disponibili a collaborare con i giallorossi, ma non vogliono che la trattativa vada per le lunghe. In caso contrario si opterebbe per un usato sicuro: Cristiano Biraghi. Un cuore nerazzurro che ha già giocato nell’Inter e pronto a dare tutto per la causa interista.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno