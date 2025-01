Zalewski-Inter, agente a Trigoria. Il polacco vuole l’Inter! – Sky

Nicola Zalewski è in uscita dalla Roma: oltre al Marsiglia, sul suo profilo è forte l’interesse dell’Inter, squadra che ha appena definito la cessione in prestito con diritto di riscatto di Tajon Buchanan al Villarreal. L’agente del polacco è a Trigoria per assumere i prossimi passi in vista della sua cessione.

IL PUNTO – Nicola Zalewski è stato individuato dall’Inter come il sostituto ideale di Tajon Buchanan, in procinto di essere ceduto al Villarreal in prestito con diritto di riscatto. Come riferito da Sky Sport, la volontà del polacco, seguito con interesse anche dal Marsiglia, è quella di restare in Italia sposando il progetto dei nerazzurri. In questo momento nulla è stato definito, né nel senso di un approdo in Francia né in quello di una permanenza in Italia. Mancando pochissimi giorni alla chiusura del mercato invernale, non vi sarà molto da attendere prima di conoscere il futuro del polacco.

Zalewski sostituto di Buchanan? La strategia dell’Inter

IL PIANO – Zalewski sarebbe un profilo in linea con i dettami di Oaktree in termini di mercato in entrata, sia per l’età (classe 2002) che per il prezzo esiguo. In quest’ultimo senso, bisognerà fare attenzione al modo in cui, eventualmente, le parti definiranno l’affare. La priorità dei nerazzurri dovrebbe essere quella di impostare la trattativa in prestito con diritto di riscatto, così da evitare di dover sborsare 5 milioni cash, a gennaio, quando mancano solo 6 mesi alla scadenza del contratto del polacco.