Zalewski e il futuro all’Inter. Due fattori incidono sulla scelta!

Nicola Zalewski è approdato all’Inter, con la formula del prestito con opzione di riscatto, nella sessione invernale di mercato. Per il futuro, i nerazzurri appaiono intenzionati a compiere una scelta.

SITUAZIONE CONTRATTUALE – Nicola Zalewski e l’Inter potrebbero proseguire la propria storia insieme anche nelle prossime stagioni. Ciò è quanto riferito dal giornalista Matteo Moretto sul canale Youtube di Fabrizio Romano, con un chiarimento sul piano contrattuale che coinvolge anche la squadra proprietaria del cartellino del polacco: «L’operazione è stata chiusa a gennaio sulla base della formula di un prestito di 6 mesi con opzione di riscatto intorno ai 6-7 milioni di euro. Prima di andare in prestito all’Inter, rinnovato il contratto ha rinnovato il contratto con la Roma per un altro anno, quindi l’attuale intesa scade nel 2026. A fine anno, i nerazzurri devono decidere se riscattarlo o meno».

Zalewski resterà all’Inter? Le sensazioni sono positive, per due ragioni principali

IL RAGIONAMENTO – Moretto ha poi proseguito sottolineando i motivi per cui l’Inter risulta, in questo momento, intenzionata a esercitare il riscatto. Di seguito le sue parole: «Non è ancora stata presa una decisione definitiva, ma l’orientamento è sicuramente positivo. L’Inter, ad oggi, è orientata a esercitare tale opzione di riscatto per due motivi: l’età, perché i nerazzurri credono che Zalewski (23 anni) possa avere un percorso di crescita anche nel corso dei prossimi anni; le sue caratteristiche, diverse rispetto a quelle già presenti nella rosa dell’Inter».