Zalewski ha convinto l’Inter in 2 mesi e mezzo: la cifra del riscatto – CdS

Zalewski continuerà la sua avventura all’Inter, visto che ha già convinto Inzaghi e dirigenza a puntare ancora su di lui. Riscatto con la Roma praticamente assicurato.

RISCATTO – Sono bastati pochi mesi a Nicola Zalewski per convincere l’Inter a riscattarlo dalla Roma. Il polacco nato a Tivoli, arrivato a gennaio per volere di Simone Inzaghi, domenica ha trovato il suo primo gol con la maglia nerazzurra. E che gol! Un tiro a giro di destro, dopo essersi liberato con una sterzata di tacco sul difensore del Toro Maripan. Ma oltre al gol, Zalewski ha convinto l’Inter per la sua grande duttilità (capacità di giocare sia a destra che a sinistra), per la sua abilità nel saltare l’uomo (unico interista probabilmente in grado di farlo) e soprattutto per l’impegno in campo. Ogni qualvolta Inzaghi lo ha chiamato in causa, il jolly polacco si è sempre fatto trovare pronto.

Zalewski e il riscatto dell’Inter dalla Roma: la cifra!

CIFRA – Zalewski verrà riscattato dall’Inter per 6,5 milioni di euro, dopo averlo preso in prestito oneroso per 600 mila euro. Il polacco, arrivato dopo la partenza di Tajon Buchanan a gennaio, rimarrà dunque in nerazzurro. La linea giovane dell’Inter continua. Zalewski infatti ha solamente 23 anni e ha ancora ancora tanti margini di crescita.

