Zagadou proposto, Inter subito chiara: questi i piani per la nuova difesa – SM

Zagadou è solo l’ultima ipotesi fatta per completare la difesa nerazzurra, sicuramente bisognosa a priori di un nuovo innesto. Secondo quanto appreso da Sport Mediaset, non sarà il 23enne francese il prossimo rinforzo dell’Inter, che ha le idee chiarissime dietro

PROPOSTA SCARTATA – L’ultima nome proposto all’Inter per la difesa è Dan-Axel Zagadou (vedi video). Un nome che non scalda particolarmente la dirigenza nerazzurra. Come riportato da Sport Mediaset, il classe ’99 francese non interessa perché l’Inter, in attesa di definire l’arrivo di Gleison Bremer (vedi aggiornamento), ha le idee chiare in difesa. E quando servirà un sostituto di Milan Skriniar (vedi aggiornamento), la società nerazzurra andrà su Nikola Milenkovic (vedi video). L’Inter vuole completare la difesa con il brasiliano del Torino e il serbo della Fiorentina, che piacciono a tanti. Pertanto, sebbene svincolato dopo l’esperienza al Borussia Dortmund, a quanto pare Zagadou è assolutamente fuori dai progetti nerazzurri…