Zagadou se l’Inter non va su Acerbi: il suo status non impone indugi − Sky

Zagadou è il piano B dell’Inter in caso di mancato arrivo di Acerbi. Il difensore francese, svincolato dal Borussia Dortmund, può essere un’opportunità low cost ma non c’è da perdere tempo

ALTERNATIVA − Nel caso in cui l’Inter non arrivasse a Francesco Acerbi, l’alternativa si chiama Alex Zagadou. Il centrale francese si è svincolato dal Borussia Dortmund e ad oggi è senza una sistemazione. L’Inter potrebbe prenderlo se il no di Zhang su Acerbi verrà confermato. Secondo Marco Demicheli, in collegamento dall’hotel Gallia di Milano per Sky Sport, non bisogna però perdere tempo. Il giocatore ha anche altre offerte e il suo status da svincolato non impone alcun tipo di indugio e di rimando.