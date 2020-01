Young vuole solo l’Inter: in arrivo a inizio settimana. Solskjaer… – SM

Come riportato da Marco Barzaghi nel notiziario di “Sportmediaset”, le parole di Solskjaer (vedi qui) non spaventano l’Inter: Ashley Young vuole solo i nerazzurri e ha espresso la propria volontà al Manchester Unied. L’affare si concluderà all’inizio della prossima settimana

LA SCELTA – Ashley Young vuole solo l’Inter. L’esterno ha comunicato al Manchester United la sua volontà di raggiungere Antonio Conte e i Red Devils sembrano essersi arresi alla decisione del 34enne. A dimostrarlo, come riportato ieri (vedi qui), il ritorno allo United di Bortwich-Jackson dal prestito. A fare muro è rimasto il tecnico del club inglese: «È uno dei nostri giocatori, è il nostro capitano. Ci sono molte speculazioni, dobbiamo gestirle. In questo club ormai siamo abituati. Ashley è molto professionale, quindi non credo che cambierà squadra», ha dichiarato Solskjaer.

TEMPISTICHE – Nonostante questo, Ashley Young si avvicina sempre di più all’approdo in nerazzurro. In scadenza di contratto a giugno, l’esterno è stato individuato da Antonio Conte come una pedina fondamentale per il suo 3-5-2. La volontà del giocatore potrebbe dunque fare la differenza, visto che Ashley ha in testa solo e soltanto l’Inter. Le parole di Solskjaer rischiano di cadere nel vuoto: a inizio della prossima settimana l’affare dovrebbe concludersi definitivamente.