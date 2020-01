Young sempre più vicino all’Inter: manca una cosa per chiudere – Sky

Young è sempre un nome d’attualità per l’Inter. Gianluca Di Marzio, dopo le notizie su Giroud (vedi articolo) ed Eriksen (vedi articolo), ha nuovamente dato aggiornamenti nel corso di “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport, stavolta sul difensore del Manchester United. Ecco cosa manca per arrivare al laterale inglese.

TRIPLO COLPO? – Non solo Olivier Giroud e Christian Eriksen, secondo Gianluca Di Marzio c’è un terzo possibile acquisto per l’Inter di gennaio: «Il più vicino resta Ashley Young. Non ne stiamo parlando come nome, perché ne abbiamo parlato per due giorni, però per parlare di mercato Young è in arrivo. Nel senso: ha detto no al rinnovo, non vuole più giocare, ha detto al Manchester United che vuole andare solo all’Inter. È questione solo di tempo per trovare la cifra giusta, ma Young è sempre più vicino ad arrivare all’Inter».